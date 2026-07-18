3ème au sommet du Markstein, Paul Seixas remonte à la 4ème place du classement général et s’empare du maillot blanc.

Paul Seixas (Décathlon CMA CGM) a décroché son deuxième podium sur le Tour de France 2026 en prenant la 3ème place de la 14ème étape du Tour de France 2026 au sommet du Markstein. Après avoir repris Jonas Vingegaard, le Lyonnais s’est incliné au sprint face à Isaac Del Toro mais a repris du temps à ses concurrents directs pour le podium. Paul Seixas réalise la bonne opération du jour en remonant à la 4ème place du classement général, à seulement quinze secondes de Remco Evenepoel, qui occupe la 3ème place du classement général. À l’aube de la troisième semaine et de l’arrivée dans les Alpes, Paul Seixas s’empare du maillot blanc, trois secondes devant Ayuso et 0:31″ devant Isaac Del Toro.

Paul Seixas :

« C’est incroyable. Ce Tour de France est magnifiquement dur. Aujourd’hui n’a pas fair exception mais c’est ce que j’apprécie. Je me suis entraîné dur et tout l’équipe a énormément travaillé pour arriver à ce résultat. Aujourd’hui, tout le monde a fait un superbe travail et pris soin de moi comme tous les jours depuis deux semaines. C’est un vrai plaisir d’avoir ce maillot blanc et d’être dans la course pour le podium. »