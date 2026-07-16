Tim Merlier (Soudal Quick-Step) a remporté, ce jeudi, la 12ème étape du Tour de France 2026. En début de course, après de nombreuses tentatives, c’est finalement un groupe de quatre qui parvient à faire le break avec Ewen Costiou (Groupama-FDJ United), Damiano Caruso (Bahrain Victorious) et Mattéo Vercher (TotalEnergies) qui ont rejoint l’homme de tête Baptiste Veistroffer (Lotto-Intermarché). Dans le peloton, Mads Pedersen (Lidl-Trek) est passé en deuxième position au sprint intermédiaire, confortant son maillot vert, malgré un changement de ligne durant le sprint.

#TDF2026 | 😤 Mads Pedersen remporte ce sprint intermédiaire, avant un possible déclassement ! 📺 Le direct : https://t.co/2YyyGIAfdo pic.twitter.com/jC208Kf4QT — francetvsport (@francetvsport) July 16, 2026

Dernier rescapé de l’échappée, Veistroffer est repris à 33 kilomètres de l’arrivée par un groupe de contre, initié par Quinn Simmons (Lidl-Trek). Mais derrière, la formation Soudal Quick-Step de Tim Merlier fait l’effort et revient sur le groupe de tête. Dans le dernier kilomètre, Fernando Gaviria chute et emmène plusieurs coureurs au sol avec lui dont Dorian Godon (Netcompany Ineos). Tim Merlier fait parler sa puissance et s’impose à Chalon-sur-Saône, sa troisième victoire sur le Tour de France 2026. Il devance Olav Kooij (Décathlon CMA CGM) et Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech). Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG) conserve le maillot jaune.

#TDF2026 | 🇧🇪 Tim Merlier s’impose pour la 3ᵉ fois au sprint, après une grosse chute qui a scindé le peloton en deux. C’est le Belge qui s’impose sur cette 11ème étape ! 📺 Le direct : https://t.co/2YyyGIAfdo pic.twitter.com/LCigAlEc7G — francetvsport (@francetvsport) July 16, 2026

Le classement de la 12ème étape du Tour de France 2026