Mathieu van der Poel (Alpecin – Premier Tech) a remporté, ce dimanche, la 9ème étape du Tour de France 2026. L’échappée a mis de nombreux kilomètres à se dessiner mais c’est finalement un groupe de huit coureurs qui est parvenu à se détacher en tête de course. Devant, on retrouve notamment Alex Baudin (EF Education-EasyPost), Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) ou encore Mathieu van der Poel. Derrière la formation UAE Team Emirates-XRG contrôle l’écart et semble vouloir gagner l’étape.

Dans la dernière ascension du jour, sous l’impulsion de Mathieu van der Poel, un quatuor se détache à l’avant. Le peloton est revenu à moins d’une minute mais la victoire d’étape va se jouer devant. Mathieu van der Poel s’impose au sprint à Ussel devant Thobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) et Tom Pidcock. Le peloton échoue à quelques secondes seulement. Filippo Ganna (Netcompany Ineos) prend la 5ème place devant Mads Pedersen (Lidl-Trek), qui conforte son maillot vert. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG) conserve le maillot jaune de leader.

 

Le classement de la 9ème étape du Tour de France 2026

  1. Mathieu van der Poel
  2. Tobias Halland Johannessen
  3. Tom Pidcock

Crédit : ASO