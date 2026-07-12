Mathieu van der Poel (Alpecin – Premier Tech) a remporté, ce dimanche, la 9ème étape du Tour de France 2026. L’échappée a mis de nombreux kilomètres à se dessiner mais c’est finalement un groupe de huit coureurs qui est parvenu à se détacher en tête de course. Devant, on retrouve notamment Alex Baudin (EF Education-EasyPost), Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) ou encore Mathieu van der Poel. Derrière la formation UAE Team Emirates-XRG contrôle l’écart et semble vouloir gagner l’étape.

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Dans la dernière ascension du jour, sous l’impulsion de Mathieu van der Poel, un quatuor se détache à l’avant. Le peloton est revenu à moins d’une minute mais la victoire d’étape va se jouer devant. Mathieu van der Poel s’impose au sprint à Ussel devant Thobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) et Tom Pidcock. Le peloton échoue à quelques secondes seulement. Filippo Ganna (Netcompany Ineos) prend la 5ème place devant Mads Pedersen (Lidl-Trek), qui conforte son maillot vert. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG) conserve le maillot jaune de leader.

#TDF2026 | 💪 Le plus fort, c’est Mathieu van der Poel ! 🇳🇱Le Néerlandais remporte au sprint cette neuvième étape, sa troisième victoire d’étape sur le Tour 📺 Suivez le direct sur la chaîne sport : https://t.co/2YyyGIAfdo pic.twitter.com/BpvR0VGpGU — francetvsport (@francetvsport) July 12, 2026

Le classement de la 9ème étape du Tour de France 2026