Tim Merlier (Soudal Quick-Step) a remporté, ce samedi, la 8ème étape du Tour de France 2026. En début de course, plusieurs équipes sont interesséss pour prendre la bonne échappée du jour mais ils ne sont finalement que trois en tête de course avec Liam Slock (Lotto-Intermarché) en compagnie de Thibault Guernalec (TotalEnergies) et Jakub Otruba (Caja Rural – Seguros RGA). Dans les deux acensions du jour, certains coureurs tentent de relancer en tête de peloton, mais les équipes de sprinter veillent.

#TDF2026 | 🤔 Liam Slock compte toujours plus d’une minute d’avance sur le peloton à 12 km de l’arrivée ! Va-t-il tenir jusqu’au bout ? 📺 Suivez l’étape en direct sur la chaîne sport : https://t.co/brXnqPCqvL pic.twitter.com/vO2xxpADUm — francetvsport (@francetvsport) July 11, 2026

En tête de course, Liam Slock se débarasse de ses concurrents et tente d’y aller seul dans le final. Le Belge réalise un numéro mais se fait reprendre à 1,3 km de l’arrivée. Alors qu’il ne semblait pas en mesure de jouer la victoire, Tim Merlier revient de nulle part et s’impose au sprint pour la deuxième étape consécutive. Il devance Biniam Girmay (NSN Cycling Team) et Olav Kooij (Décathlon CMA CGM). Au classement du maillot vert, Merlier revient à quinze longueurs de Mads Pedersen (Lidl-Trek). Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG) conserve le maillot jaune.

#TDF2026 | 🔥 LE DOUBLÉ DE TIM MERLIER ! 🇧🇪 Le Belge remporte sa deuxième étape consécutive après cette nouvelle démonstration sur le sprint ! 📺 Suivez l’étape en direct sur la chaîne sport : https://t.co/brXnqPCqvL pic.twitter.com/2UF7Z6Pvvy — francetvsport (@francetvsport) July 11, 2026

Le classement de la 8ème étape du Tour de France 2026