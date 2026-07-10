Nouvelle arrivée au sprint attendue ce samedi à Bergerac. Voici la présentation de la 8ème étape du Tour de France 2026.

Christian Prudhomme : « Le changement de décor ne s’accompagne pas toujours d’un bouleversement de scénario. La plongée dans le département de la Dordogne, avec un clin d’œil à la grotte de Lascaux et une virée à Sarlat par exemple, ne change pas radicalement le dénivelé positif du jour, limité à 1 150 m. Les battus de la veille sur le sprint de Bordeaux devraient avoir une chance de prendre leur revanche et les candidats au maillot vert auront à nouveau deux bonnes raisons de se mobiliser en cours de route. »