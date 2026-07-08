Première explication entre les srpinters attendue ce mercredi à Pau. Voici la présentation de la 5ème étape du Tour de France 2026.

Christian Prudhomme : « Il faut remonter jusqu’en 2015, puis en 1992 pour l’occurrence précédente, déjà après un Grand Départ depuis l’Espagne, pour trouver trace d’un Tour de France sans sprint massif jusqu’au cinquième jour de course. Un parcours sans réelles aspérités a donc été tracé pour permettre aux fonceurs de s’exprimer sur la place de Verdun. Les équipes des principaux intéressés, impatients d’en découdre, feront certainement le nécessaire pour contrôler les échappés du jour. »

Départ fictif : 14 h 05

Arrivée prévisionnelle : 17 h 37

Nos favoris : Tim Merlier, Biniam Girmay, Jasper Philipsen, Olav Kooij, Mads Pedersen.

Comment suivre l’étape ? Dès 13 h 55 sur France 2 et Eurosport 1.