Olav Kooij (Décathlon CMA CGM) a remporté, ce mercredi, la 5ème étape du Tour de France 2026. Baptiste Veistroffer (Lotto-Intermarché) est le seul courageux à se glisser dans l’échappée du jour. Le Breton ouvre la route pendant près de 145 kilomètres mais le peloton ne laisse pas plus de trois minutes et reprend l’homme de tête à 15 kilomètres de l’arrivée. Les sprinters auront bel et bien le droit à une première explication sur ce Tour de France. À 5 kilomètres de l’arrivée, quelques hectomètres avant la zone sprint, le peloton se scinde en plusieurs groupes suite à une chute.

#TDF2026 | Grosse chute à quelques kilomètres du terme ! 📺 Suivez l’étape en direct sur la chaîne sport : https://t.co/n3e9MiwxNM pic.twitter.com/hVvMc0rtFY — francetvsport (@francetvsport) July 8, 2026

Idéalement placé dans la dernière ligne droite, Olav Kooij s’impose au sprint dans les rues de Pau. Il devance Max Kanter (XDS Astana Team) et Tim Merlier (Soudal Quick-Step). Pour sa première participation sur le Tour de France, Kooij décroche la victoire dès la première opportunité au sprint. Torstein Træen (Uno-X Mobility) conserve le maillot jaune avant l’étape du Tourmalet ce jeudi. #TDF2026 | 🇳🇱 Olav Kooij s’impose au terme d’une étape perturbée par les chutes ! Premier succès pour Decathlon CMA CGM sur ce Tour. 📺 Suivez l’étape en direct sur la chaîne sport : https://t.co/n3e9MiwxNM pic.twitter.com/y61Xdsv6Ns — francetvsport (@francetvsport) July 8, 2026

Le classement de la 5ème étape du Tour de France 2026