Olav Kooij (Décathlon CMA CGM) a remporté, ce mercredi, la 5ème étape du Tour de France 2026. Baptiste Veistroffer (Lotto-Intermarché) est le seul courageux à se glisser dans l’échappée du jour. Le Breton ouvre la route pendant près de 145 kilomètres mais le peloton ne laisse pas plus de trois minutes et reprend l’homme de tête à 15 kilomètres de l’arrivée. Les sprinters auront bel et bien le droit à une première explication sur ce Tour de France. À 5 kilomètres de l’arrivée, quelques hectomètres avant la zone sprint, le peloton se scinde en plusieurs groupes suite à une chute.

Idéalement placé dans la dernière ligne droite, Olav Kooij s’impose au sprint dans les rues de Pau. Il devance Max Kanter (XDS Astana Team) et Tim Merlier (Soudal Quick-Step). Pour sa première participation sur le Tour de France, Kooij décroche la victoire dès la première opportunité au sprint. Torstein Træen (Uno-X Mobility) conserve le maillot jaune avant l’étape du Tourmalet ce jeudi.

Le classement de la 5ème étape du Tour de France 2026

  1. Olav Kooij
  2. Max Kanter
  3. Tim Merlier

Crédit : ASO