Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) a remporté, ce jeudi, la 6ème étape du Tour de France 2026. En début de course, trois coureurs prennent les devants avec le maillot vert Mads Pedersen (Lidl-Trek), Victor Campenaerts (Team Visma | Lease a Bike) et Huub Artz (Lotto-Intermarché). Ce dernier a été interpellé par les commissaires de course pour position non-conforme sur le vélos avec les avant-bras reposant sur le cintre. Le Néerlandais finit par se relever et attend le peloton. Mads Pedersen passe en tête au sprint intermédiaire et conforte son maillot vert.

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Le peloton reprend les deux fuyards quelques kilomètres et c’est Ben O’Connor (Jayco-AlUla), qui tente d’y aller en solitaire. L’Australien est repris sur les pentes du col d’Aspin, où la formation UAE Team Emirates-XRG décide d’accélérer. Lenny Martinez (Bahrain Victorious) devance Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step) et prend le maximum de points au sommet. La formation UAE continue de durcir sur les pentes du Tourmalet. Isaac Del Toro accélère et fait la difèrence, avec seulement Pogacar sans sa roue. Le champion du monde finit par y aller en solitaire. Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) limite bien la casse avant de céder du terrain dans les deux derniers kilomètres et de basculer à 30″ au sommet du Tourmalet.

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Dans la descente, Pogacar double sans avance avec plus d’une minute d’avantage sur Vingegaard. Le groupe de poursuivants, où on retrouve les principaux outsider de ce Tour de France 2026, pointe lui à 2:00″ au bas de la descente du Tourmalet. Dans la montée finale roulante de Gavarnie-Gèdre (18.7km à 3.7%), Tadej Pogacar continue de creuser l’écart et s’impose en solitaire. Il devance Jonas Vingegaard, +2:38″ et Isaac Del Toro, qui règle le groupe des favoris au sprint à 2:57″. Pogacar retrouve le maillot jaune de leader et compte désormais 2:42″ d’avance sur Jonas Vingegaard.

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Le classement de la 6ème étape du Tour de France 2026