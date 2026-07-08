Le col d’Aspin et du Tourmalet sont au programme pour les coureurs ce jeudi. Voici la présentation de la 6ème étape du Tour de France 2026.

Christian Prudhomme : « L’étape la plus sélective du séjour pyrénéen associe le classique et l’inédit. Une explication entre les grands favoris du Tour est bien envisageable dans l’ascension du col d’Aspin puis au col du Tourmalet. À condition qu’ils choisissent de lancer les grandes manœuvres avant les quarante derniers kilomètres de l’étape. Dans le cas contraire, la décision se fera entre les meilleurs grimpeurs d’une échappée dans le cadre somptueux du cirque de Gavarnie, où l’on accède après une montée longue mais roulante : 18,7 km à 4 % de pente moyenne. »