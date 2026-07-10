Neilson Powless (EF Education-EasyPost) a remporté, ce vendredi, la 3ème étape du Tour d’Autriche 2026. Présent dans la bonne échappée du jour, l’Américain s’est isolé en tête de course dans le final en compagnie d’Igor Arrieta (UAE Team Emirates-XRG). Powless s’impose facilement au sprint devant l’Espagnol et décroche sa première victoire de la saison, lui qui a peu couru après une opération du genou en février. Jan Christen (UAE Team Emirates-XRG) complète le podium du jour. Vainqueur des deux première étapes, Gregor Mühlberger (Décathlon CMA CGM) conserve le maillot rouge de leader.

Le classement de la 3ème étape du Tour d’Autriche 2026

  1. Neilson Powless
  2. Igor Arrieta
  3. Jan Christen

Crédit : Tour of Austria