Neilson Powless (EF Education-EasyPost) a remporté, ce vendredi, la 3ème étape du Tour d’Autriche 2026. Présent dans la bonne échappée du jour, l’Américain s’est isolé en tête de course dans le final en compagnie d’Igor Arrieta (UAE Team Emirates-XRG). Powless s’impose facilement au sprint devant l’Espagnol et décroche sa première victoire de la saison, lui qui a peu couru après une opération du genou en février. Jan Christen (UAE Team Emirates-XRG) complète le podium du jour. Vainqueur des deux première étapes, Gregor Mühlberger (Décathlon CMA CGM) conserve le maillot rouge de leader.
IMMENSE NEILSON POWLESS !!! 🇺🇸
Plus d’un an après sa dernière victoire, l’Américain de @EFprocycling signe un nouveau succès. Il l’emporte au sprint face à Igor Arrieta lors de la 3ème étape du Tour d’Autriche pic.twitter.com/la6Z6GqGgz
— Les Outsiders TV (@LesOutsidersTV) July 10, 2026
Le classement de la 3ème étape du Tour d’Autriche 2026
- Neilson Powless
- Igor Arrieta
- Jan Christen