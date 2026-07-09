Gregor Mühlberger (Autriche) a remporté, ce jeudi, la 2ème étape du Tour d’Autriche 2026. Déjà vainqueur de la 1ère étape, le coureur de la Décathlon CMA CGM, qui court sous les couleurs de la sélection autrichienne sur son tour national, a remis ça lors de la 2ème étape. Après une attaque décisive à 4,5 km de l’arrivée, Mühlberger s’est imposé en solitaire à Großglockner (Kaiser-Franz-Josef-Höhe), à 2369 m d’altitude. Mühlberger conforte son maillot rouge de leader. Il devance James Shaw (EF Education-EasyPost) et Kevin Vermaerke (UAE Team Emirates – XRG).

Le doublé pour Gregor Mühlberger ! 🇦🇹 L’Autrichien remporte l’étape-reine de son Tour national au sommet du Grossglockner et accentue fortement son avance au général 🚀@decathloncmacgm @TourOfAustria pic.twitter.com/DwXENCSt9z — Les Outsiders TV (@LesOutsidersTV) July 9, 2026

Le classement de la 2ème étape du Tour d’Autriche 2026