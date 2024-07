Caremon Rogers (Lidl-Trek Future Racing) a remporté, ce mardi, le prologue du Tour d’Autriche. Disputé sur des vélos de traditionnels sur un parcours de 3 km autour de St. Pölten, le coureur de 19 ans a signé le meilleur temps en 3:38″, à plus de 49 km/h de moyenne. Il devance le champion d’Italie du CLM et favori du jour Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), +01″. Tomáš Kopecký (TDT – Unibet Cycling Team) complète le podium. Cameron Rogers décroche sa première victoire chez les professionnels et s’empare de la tête du classement général.

Le classement du prologue du Tour d’Autriche