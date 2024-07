Victime d’une chute dans une descente sur le Tour d’Autriche, André Drege est décédé tragiquement à l’âge de 25 ans.

Un an après la disparition de Gino Mäder, le monde du cyclisme est de nouveau en deuil suite à la disparition d’André Drege, décédé ce samedi suite à une chute sur les routes du tour d’Autriche. Membre de l’équipe continentale Coop-Repsol depuis 2021, le Norvégien réalisait la meilleure saison de sa carrière après avoir remporté deux courses de deuxième classe en Grèce en début d’année. À 25 ans, André Drege était pressenti pour rejoindre la formation World Tour Jayco-AlUla la saison prochaine.

« C’est avec une profonde tristesse et le cœur lourd que nous devons vous annoncer le décès d’André Drege. Le samedi 6 juillet suite à une très grave chute lors de la descente du Grossglockner lors de l’étape 4 du Tour d’Autriche, André a chuté et s’est grièvement blessé. Toute notre équipe est dévastée par ce tragique accident, et nos pensées et nos prières accompagnent la famille et les proches d’André ainsi que son équipe Coop-Respol, pendant cette période incroyablement difficile », réagit l’organisation du Tour d’Autriche.