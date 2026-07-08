Gregor Mühlberger (Autriche) a remporté, ce mercredi, la 1ère étape du Tour d’Autriche 2026. Pas retenu pour disputer le Tour de France avec la Décathlon CMA CGM, Mühlberger porte le maillot de la sélection autrichienne sur son tour national. Il s’est isolé à 11 kilomètres de l’arrivée et s’est imposé en solitaire. Il devance Kevin Vermaerke (UAE Team Emirates-XRG) et Hector Alvarez (Lidl-Trek), qui franchissent la ligne dans le premier groupe de poursuivants à 11″. Près de trois ans après sa dernière victoire, Mühlberger renoue avec le succès et s’empare de la tête du classement général.

Nada como ganar en casa.

Nada como volver a celebrar 1048 días después. 🇦🇹 Gregor Mühlberger se lleva la 1ª etapa de la Vuelta a Austria y es el primer líder de la carrera. Héctor Álvarez, tercero, con Carlos Rodríguez también en el top-10. #TourofAustria #LaCasadelCiclismo pic.twitter.com/pV7NkxZCAm — Eurosport.es (@Eurosport_ES) July 8, 2026

Le classement de la 1ère étape du Tour d’Autriche 2026