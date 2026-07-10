Tim Merlier (Soudal Quick-Step) a remporté, ce vendredi, la 7ème étape du Tour de France 2026. En début de course, ils ne sont que deux à vouloir prendre la bonne échappée du jour : l’inévitable Baptiste Veistroffer (Lotto-Intermarché) et Jakub Otruba (Caja Rural – Seguros RGA). Derrière, les équipes de sprinters ne laissent pas plus d’une minute trente aux deux fuyards. Dans le peloton, la formation Uno-X Mobility tente de relancer, mais les coéquipiers de Tim Merlier (Soudal Quick-Step) et de Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech) sont vigilants. Mads Pedersen (Lidl-Trek) passe en tête du peloton au sprint intermédiaire.

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Les deux échappés du jour sont repris à 18 kilomètres de l’arrivée. Parfaitement emmené par ses coéquipiers, Jasper Philipsen lance le sprint le premier mais se fait rapidement déborder. Tim Merlier fait parler sa puissance et s’impose au sprint dans les rues de Bordeaux. Il devance Søren Wærenskjold (Uno-X Mobility) et Biniam Girmay (NSN Cycling Team). Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG) conserve le maillot jaune de leader avant une nouvelle arrivée au sprint attendue ce samedi.

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Le classement de la 7ème étape du Tour de France 2026