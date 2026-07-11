Les baroudeurs devraient avoir le dernier mot ce dimanche à Ussel. Voici la présentation de la 9ème étape du Tour de France 2026.

Météo-France a placé le département de la Corrèze en vigilance rouge canicule en raison d’un épisode de chaleur d’une intensité exceptionnelle. Dans ce contexte, il a été décidé d’adapter le parcours de la 9ᵉ étape du Tour de France. Le tracé est réduit à 155,5 km, contre 185,5 km initialement prévus, soit un raccourcissement de 30 km. L’arrivée des coureurs est désormais prévue aux alentours de 17h30.

Christian Prudhomme : « Les billets de l’échappée du jour devraient coûter cher pour cette expédition en Corrèze avec 3 300 mètres de dénivelé positif. Et ils seront réservés à des gabarits susceptibles d’encaisser la répétition d’ascensions. Peu après la mi-course, la pente très irrégulière menant au Suc au May se chargera quoi qu’il arrive d’une sélection, amenée à se poursuivre en s’attaquant au Mont Bessou. Il ne restera alors que 25 kilomètres et encore quelques toboggans, pour rallier Ussel. »