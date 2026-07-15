161 km au programme ce mercredi entre Vichy et Nevers. Voici la présentation de la 11ème étape du Tour de France 2026.

Christian Prudhomme : « Les sprinteurs sont invités à reprendre du service. Les volontaires pour l’échappée sont prévenus que sur ce type de terrain, les statistiques ne sont pas en leur faveur. Mais certains tableront tout de même sur une belle sortie à l’avant de la course pour traverser l’Allier puis la Nièvre. La marge qui leur sera accordée sera peut-être minime, mais pourquoi ne pas profiter d’un concours de circonstances en vue de l’avenue qui borde le parc des expositions de Nevers ? »