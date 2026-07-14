Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) a remporté, ce mardi, la 10ème étape du Tour de France 2026. En ce jour de fête nationale, les attaques fusent en tête de peloton lors de la première heure de course. Un beau groupe de 31 coureurs parvient à se détacher mais, une fois de plus, la formation UAE Team Emirates-XRG contrôle l’écart et semble vouloir gagner l’étape. Dernier rescapé de l’échappée, Javier Romo (Movistar Team) est repris sur les premiers pourcentages du Puy Mary – Pas de Peyrol (7.7km à 5.9%). C’est le moment où Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) décide d’anticiper la bagarre entre les favoris.

#TDF2026 | 💥 Tadej Pogacar passe à l’attaque ! 🚀 Le maillot jaune accélère à plus d’un kilomètre du sommet du col de Pertus, et fonce sur Richard Carapaz ! 📺 Suivez la fin de l’étape en direct : https://t.co/2YyyGIAfdo pic.twitter.com/2SKMytizPU — francetvsport (@francetvsport) July 14, 2026

L’Équatorien bascule en tête avec quelques secondes d’avance et creuse l’écart dans la descente tandis que Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Cycling Team) et Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike) sont partis à la faute. Tadej Pogacar place son accélération dans le dernier kilomètre du Col de Pertus (4.5km à 8.3%) et dépose Richard Carapaz à 200 mètres du sommet. Le maillot jaune s’impose en solitaire au Lioran. Il devance Remco Evenepoel (Red Bull Bora-Hansgrohe), +32″, et Paul Seixas (Décathlon CMA CGM), +34″. Pogacar décroche sa troisième victoire d’étape sur ce Tour de France 2026 et creuse encore un peu plus les écarts au classement général. Il compte désormais 3:36″ d’avance sur Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) et 4:06″ sur Remco Evenepoel.

#TDF2026 | 🚴‍♂️ TADEJ POGACAR S’IMPOSE AU LIORAN ! 🔥🔥🔥 Au-dessus du lot après avoir attaqué dans le col de Pertus, le champion du monde slovène l’emporte au Lioran, deux ans après s’y être incliné de peu ! 📺 Suivez le final en direct : https://t.co/2YyyGIAfdo pic.twitter.com/FlbD19pzHF — francetvsport (@francetvsport) July 14, 2026

Le classement de la 10ème étape du Tour de France 2026