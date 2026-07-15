Søren Wærenskjold, (Uno-X Mobility) a remporté, ce mercredi, la 11ème étape du Tour de France 2026. La pluie a accompagné les coureurs pendant quelques kilomètres en début de course. Plusieurs équipes étaient interessées pour prendre la bonne échappée du jour comme la formation Alepcin-Premier Tech avec Mathieu van der Poel notamment mais c’est finalement un quatuor qui parvient à se détacher avec Mathis Le Berre (TotalEnergies), Nelson Oliveira (Movistar Team), Anthon Charmig (Uno-X Mobility) et Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling Team). Liam Slock (Lotto-Intermarché) tente de revenir sur la tête de course mais finit par abdiquer. Alaphilippe est disitancé dans la deucième acension du jour, à 38 kilomètres de l’arrivée.

#TDF2026 | 🇫🇷 Julian Alaphilippe lâché par ses trois compagnons d’échappée à 38 kilomètres de l’arrivée. 📺 Le direct : https://t.co/2YyyGIAfdo pic.twitter.com/DJZqeEbzYD — francetvsport (@francetvsport) July 15, 2026

Les trois fuyards sont repris par le peloton à 6 kilomètres de l’arrivée. Dans l’emballage final, Cees Bol (Décathlon CMA CGM) prend quelques mètres d’avance d’avance avant d’être pris en chasse par Søren Wærenskjold, qui lance son sprint de loin. Le Norvégien résiste au retour de ses pouruivants et s’impose dans les rues de Nevers. Il devance Olav Kooij (Décathlon CMA CGM) et Jasper Philipsen (Alepcin-Premier Tech). Cette 11ème étape devient la plus rapide le l’histoire de la Grande Boucle avec une moyenne de 50,9 km/h de moyenne, détronant les 50,36 lm/h de moyenne de l’étape entre Laval et Blois en 1999. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) conserve le maillot jaune leader avant une nouvelle arrivée au sprint attendue ce jeudi.

#TDF2026 | 🇳🇴 Søren Wærenskjold s’impose au terme d’un sprint décousu. Mais c’est bien le Norvégien qui lève les bras le premier sur cette 11e étape ! 📺 Le direct : https://t.co/2YyyGIAfdo pic.twitter.com/J89hUiC7cc — francetvsport (@francetvsport) July 15, 2026

Le classement de la 11ème étape du Tour de France 2026