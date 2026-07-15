Nouvelle arrivée au sprint attendue ce jeudi à Chalon-sur-Saône. Voici la présentation de la 12ème étape du Tour de France 2026.

Christian Prudhomme : « Sur sa route en direction de Chalon-sur-Saône, le peloton enjambera comme la veille la Loire du côté de Decize, visitera Montceau-les-Mines puis le Sud-Morvan, mais toujours avec un œil attentif à la marge dont disposent les échappés, Même avec l’aide de la côte de Montagny-lès-Buxy (2,6 km à 4,3 % de pente moyenne), il restera peu d’espoir aux attaquants pour résister aux équipes de sprinteurs dans le vignoble chalonnais. »