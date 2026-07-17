Étape de montagne ce samedi entre Mulhouse et Le Markstein. Voici la présentation de la 14ème étape du Tour de France 2026.

Christian Prudhomme : « On entre très rapidement dans le vif du sujet en quittant Mulhouse pour monter le Grand Ballon et passer une première fois sur la ligne d’arrivée, mais ce n’est que le début du festival de grimpette qui se dessine. Car cette longue boucle cache l’une des pépites du parcours 2026 : la montée du Haag, un chemin forestier aménagé en voie cyclable, serpentant sur 11,2 kilomètres à 7,3 %, sur un rythme particulièrement irrégulier. Il restera ensuite six kilomètres pour aller chercher le Markstein. »