Les coureurs s’élancent de Dole, direction Belfort avec l’ascension du Ballon d’Alsace dans le final. Voici la présentation de la 13ème étape du Tour de France 2026.

Christian Prudhomme : « Une seule étape dépasse la barre des 200 kilomètres sur le Tour 2026. Son profil atypique favorise les baroudeurs, mais la formation d’une échappée pourrait mettre du temps à se décanter. Il faudra attendre de passer Besançon, puis de saluer Thibaut Pinot dans son fief de Mélisey, avant d’entrevoir la grande difficulté du final. C’est en allant chercher le Ballon d’Alsace, 121 ans après la première étape de montagne du Tour, qu’il sera possible de faire la différence pour plonger en vainqueur sur Belfort. »