Malgré le travail du maillot jaune Tadej Pogacar, Isaac Del Toro s’est incliné face à Remco Evenepoel au Plateau de Solaison, mais réalise la bonne opération du jour.

Isaac del Toro (UAE Emirates XRG) a terminé troisième de la 15ème étape du Tour de France 2026 au sommet du Plateau de Solaison, malgré une chute à 24 kilomètres de l’arrivée. Dans cette dernière ascension, son coéquipier et leader Tadej Pogacar a roulé pour lui mais Del Toro et Pogacar sont tombés sur un os : Remco Evenepoel. Le Belge s’impose au sprint devant les coureurs de la formation UAE. Isaac Del Toro réalise tout de même une très belle opération en remontant à la 3ème place du classement général (en reprenant 56″ à Paul Seixas) et en s’emparant du maillot blanc.

Isaac Del Toro :

« Je me sentais plutôt bien après la chute, mais vers la fin, j’ai commencé à ressentir des douleurs au dos et à la jambe gauche. Je suis ravi de m’être investi pour l’équipe et d’avoir respecté le plan de course. C’est incroyable que ce gars [Tadej] veuille vraiment m’aider, c’est formidable. J’ai vraiment tout donné aujourd’hui ; j’ai peut-être commis quelques erreurs dans le final, mais je suis très satisfait du déroulement de la course. Il faudra juste faire un peu mieux dans le final. »