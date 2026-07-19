Remco Evenepoel (Red Bull Bora-Hansgrohe) a remporté, ce dimanche, la 15ème étape du Tour de France 2026. En début de course, l’échappée ne parvient pas à se constituer. Il faut attendre deux heures pour voir un groupe de 24 coureurs prendre le large. Devant, on retrouve Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) ou encore le maillot à pois par procuration, Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step). Mais derrière la formation Visma | Lease a Bike contrôle l’écart et semble vouloir jouer la victoire avec Vingegaard. Mais tout s’effondre pour l’équipe néerlandaise à 22 km de l’arrivée. Le Danois chute et abandonne le Tour de France, pour la première fois de sa carrière. Alors qu’il occupait la 2ème place du classement général, Vingegaard s’est fracturé la clavicule en chutant à la sortie d’un rond-point.

#TDF2026 | 🤯 Énorme lutte pour le maillot blanc entre Isaac Del Toro et Paul Seixas. Le Français compte une trentaine de secondes d’avance au général sur le Mexicain ! 📺 Suivez l’étape en direct : https://t.co/2YyyGIAfdo pic.twitter.com/L1054dVY7I — francetvsport (@francetvsport) July 19, 2026

Dans l’ascension du Plateau de Solaison, Tadej Pogacar se met au service de son coéquipier Isaac Del Toro et reprend les derniers rescappés de l’échappée. Seul Remco Evenepoel est capable de suivre les deux UAE. Isaac Del Toro attaque à deux reprises dans le final, mais Evenepoel semble très bien. Le Belge s’impose au sprint s’offre une victoire de prestige au sommet du Plateau de Solaison, son premier succès sur une étape en ligne du Tour de France (après avoir remporté deux CLM). Il devance Tadej Pogacar, qui n’a pas semblé forcer son talent dans le sprint final. Isaac Del Toro complète le podium, grimpe à la troisième place du classement général et prend le maillot blanc à Paul Seixas (Décathlon CMA CGM). Au classement général, Pogacar compte désormais 5:00″ d’avance sur Evenepoel, son nouveau dauphin.

#TDF2026 | 🤯 VICTOIRE DE REMCO EVENEPOEL ! 🇧🇪 Quel finish du Belge, qui aura réussi à résister aux attaques d’Isaac Del Toro ! 📺 Suivez l’étape en direct : https://t.co/2YyyGIAfdo pic.twitter.com/LstGnQEsNZ — francetvsport (@francetvsport) July 19, 2026

Le classement de la 15ème étape du Tour de France 2026