Coup dur pour Jonas Vingegaard. 2ème du classement général, le Danois abandonne le Tour de France sur chute.

Jonas Vingegaard ne montera pas sur le podium du Tour de France pour la première fois depuis 2020. Le leader de la Visma | Lease a Bike a chuté lors de la 15ème étape dans un rond-point alors que son équipe roulait en tête de peloton. Le Danois est tombé en premier, emmenant plusieurs coureurs au sol avec lui dont son coéquipier Sepp Kuss ou encore Isaac Del Toro (UAE Team Emirates-XRG). Vingegaard est resté plusieurs minutes au sol avant de monter dans l’ambulance, visiblement touché à la clavicule, et d’abandonner le Tour de France pour la première fois de sa carrière.

La vidéo de la chute de Jonas Vingegaard