La formation Visma | Lease a Bike s’associe à Mistral AI, une startup française pionnière en intelligence artificielle.

L’équipe Visma | Lease a Bike vient d’annoncer un nouveau partenariat avec Mistral AI, leader en IA. En tant que partenaire premium et technologique, Mistral AI collaborera avec l’équipe sur des projets axés sur la performance, mettant à profit son expertise de pointe en IA pour améliorer les performances, optimiser la prise de décision et générer un avantage concurrentiel dans le cyclisme professionnel. La marque Mistral AI sera également présente sur les maillots et les véhicules de l’équipe. Forte de ses racines françaises et de son ambition internationale, Mistral AI s’est rapidement imposée comme l’une des entreprises les plus influentes du paysage mondial de l’IA.

When should we announce the big news?

– Today. pic.twitter.com/DYwQUnJNDS — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) February 26, 2026

Richard Plugge, PDG de la Visma | Lease a Bike :

« Nous sommes très fiers qu’une entreprise aussi innovante que Mistral AI s’associe à notre équipe. Au plus haut niveau du cyclisme, l’amélioration continue est essentielle. Mistral AI partage cette même philosophie dans son domaine et je suis convaincu qu’en travaillant ensemble, nous pouvons nous hisser mutuellement vers de nouveaux sommets. »

Timothée Lacroix, directeur technique et cofondateur de Mistral AI :

« Chez Mistral AI, nous croyons qu’il faut repousser les limites du possible grâce à la technologie. Ce partenariat avec l’équipe Visma | Lease a Bike est une évidence ; nos deux organisations sont animées par l’innovation, l’excellence et une quête incessante de succès. Nous sommes ravis d’apporter notre expertise en IA au monde du cyclisme et d’aider l’équipe à atteindre de nouveaux sommets. »