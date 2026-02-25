Mathieu van der Poel lancera sa saison sur route ce week-end sur l’Omloop Het Nieuwsblad, qu’il va disputer pour la première fois de sa carrière.

Comme annoncé par l’équipe Alpecin – Premier Tech, après les Championnats du monde de cyclo-cross, Mathieu van der Poel a attendu de terminer son premier cycle d’entraînement avant de prendre une décision définitive concernant son retour sur route. Après quelques semaines d’entraînement et un stage en Espagne, le champion du monde 2023 se sent prêt pour la compétition et sera au départ de l’Omloop Het Nieuwsblad, ce samedi 28 février, pour la première fois de sa carrière.

Le programme 2026 de Mathieu van der Poel :

Omloop Het Nieuwsblad

Tirreno-Adriatico

Milan-San Remo

E3 Saxo Classic

In Flanders Fields (Middelkerke-Wevelgem)

Tour des Flandres

Paris-Roubaix

Son programme est globalement identique à celui de la saison dernière. Tirreno-Adriatico lui servira de préparation pour Milan-San Remo, le premier Monument de l’année. Le Néerlandais se concentrera ensuite sur les classiques pavés avec l’E3 Saxo Classic, In Flanders Fields (anciennemnt Gand-Wevelgem), avant les Monuments : Tour des Flandres et Paris-Roubaix.