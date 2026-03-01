À découvrir

Pauline Ferrand-Prévot prolonge son contrat avec la Visma | Lease a Bike Pauline Ferrand-Prévot prolonge jusqu'en 2028 avec la Visma | Lease a Bike, avec les Jeux olympiques de Los Angeles en ligne de mire.

Maxim Van Gils absent plusieurs mois Victime d'une chute dans le sprint final de la Clasica Jean, Maxim Van Gils souffre d'une fracture du bassin et sera absent plusieurs mois.

Mads Pedersen opéré de la clavicule et du poignet Victime d'une chute pour sa première course de la saison sur le Tour de Valence, Mads Pedersen a été opéré de la clavicule et...

Wout van Aert : « Mon plus grand rêve est simplement une saison sereine » Après une campagne printanière chargée en classiques, Wout van Aert disputera le Tour de France et La Vuelta.

Jonas Vingegaard sur le Giro et le Tour de France C'est confirmé : Jonas Vingegaard sera aligné au départ du Tour d'Italie avant d'enchaîner avec le Tour de France.

Dylan van Baarle : « Les Flandres et Paris-Roubaix sont mes principaux objectifs » Le vainqueur de Paris-Roubaix 2022 Dylan van Baarle a rejoint la Soudal Quick-Step pour renforcer l'effectif sur les classiques.

Présentation de l’équipe Picnic PostNL 2026 Après avoir perdu Oscar Onley, la Picnic PostNL aborde la saison 2026 avec un effectif amoindri. Voici la présentation de l'équipe.

Présentation de l’équipe UAE Team Emirates – XRG 2026 Voici la présentation de la formation UAE Team Emirates - XRG 2026, qui domine le classement UCI par équipe depuis trois ans.

Paul Magnier prolonge son contrat avec Soudal Quick-Step Après Valentin Paret-Peintre, Paul Magnier prolonge son contrat avec Soudal Quick-Step jusqu'à fin 2029.