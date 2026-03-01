Victime d’une chute sur l’Omloop Het Nieuwsblad, Stefan Küng souffre d’une fracture du fémur gauche.
La campagne des classiques vient à peine de débuter qu’elle prend déjà fin pour Stefan Küng. Sous ses nouvelles couleurs de la Tudor Pro Cycling Team, le Suisse a chuté ce samedi lors de l’Omloop Het Nieuwsblad. Le bilan : une fracture du fémur gauche qui devrait l’éloigner des pelotons pendant plusieurs mois. Hospitalisé en Belgique, Küng doit être trnsféré puis opéré en Suisse en début de semaine prochaine.