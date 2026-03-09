La marque française Mavic a annoncé la prolongation de son contrat avec Eurosport pour la saison 2026.

En 2026, Mavic bénéficiera d’ une visibilité télévisée plus de trois fois supérieure sur Eurosport, un atout décisif qui positionne notre marque au cœur des moments cyclistes les plus emblématiques de la saison. Pour la première fois, la marque française une stratégie de visibilité sur toute la saison , qui a commencé ce samedi 7 mars lors des Strade Bianche.

Programmes de diffusion 2026 :

Strade Bianche | 7 mars

Paris – Nice | Dernière étape le 15 mars

Milan – San Remo | 21 mars

Circuit en Flandres | 5 avril

Paris – Roubaix | 12 avril

Liège – Bastogne – Liège | 24 avril

Giro d’Italia | 9 étapes du 8 au 31 mai

Championnats de France | 25-28 juin

Tour de France Femmes | 3 étapes du 1er au 9 août

Il Lombardia | 10 octobre

Coupes du monde de VTT

Mavic bénéficiera également d’une forte visibilité sur le terrain lors des Coupes du monde de VTT :

Nove Mesto | 22–24 mai

| 22–24 mai La Thuile | 2-6 juillet

| 2-6 juillet Les Gets | 20-22 août

Tout au long de la saison, Mavic sera également présenté dans plusieurs épisodes du podcast « Bistrot Vélo ».