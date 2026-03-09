La marque française Mavic a annoncé la prolongation de son contrat avec Eurosport pour la saison 2026.
En 2026, Mavic bénéficiera d’ une visibilité télévisée plus de trois fois supérieure sur Eurosport, un atout décisif qui positionne notre marque au cœur des moments cyclistes les plus emblématiques de la saison. Pour la première fois, la marque française une stratégie de visibilité sur toute la saison , qui a commencé ce samedi 7 mars lors des Strade Bianche.
Programmes de diffusion 2026 :
- Strade Bianche | 7 mars
- Paris – Nice | Dernière étape le 15 mars
- Milan – San Remo | 21 mars
- Circuit en Flandres | 5 avril
- Paris – Roubaix | 12 avril
- Liège – Bastogne – Liège | 24 avril
- Giro d’Italia | 9 étapes du 8 au 31 mai
- Championnats de France | 25-28 juin
- Tour de France Femmes | 3 étapes du 1er au 9 août
- Il Lombardia | 10 octobre
Coupes du monde de VTT
Mavic bénéficiera également d’une forte visibilité sur le terrain lors des Coupes du monde de VTT :
- Nove Mesto | 22–24 mai
- La Thuile | 2-6 juillet
- Les Gets | 20-22 août
Tout au long de la saison, Mavic sera également présenté dans plusieurs épisodes du podcast « Bistrot Vélo ».