Victime d’une chute sur Kuurne-Bruxelles-Kuurne, Tim Wellens s’est fracturé la clavicule et sera absent plusieurs semaines.
La caída y abandono de Tim Wellens en la Kuurne-Bruselas-Kuurne que puede poner en peligro su concurso en la temporada de clásicas.#KBK26 pic.twitter.com/JxjsuLRpX3
— Eurosport.es (@Eurosport_ES) March 1, 2026
Nouveau coup dur pour la formation UAE Team Emirates – XRG. Après Jhonatan Narvaez, c’est Tim Wellens qui sera absent plusieurs semaines. Le champion de Belgique a chuté sur les routes de Kuurne-Bruxelles-Kuurne et souffre d’une fracture de la clavicule. Opéré ce dimanche soir, Wellens manquera Milan-Sanremo et sans doute les classiques flandriennes. Tadej Pogacar devra faire sans Narvaez et Wellens, deux coureurs essentiels à ses côtés dans le final de Sanremo.