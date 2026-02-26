Malade, Wout van Aert ne prendra le départ de l’Omloop het Nieuwsblad ce samedi.

Le premier duel de la saison 2026 sur route attendra entre Mathieu van der Poel et Wout van Aert. Malade, le Belge ne pourra pas prendre le départ de l’Omloop het Nieuwsblad ce samedi. Le vainqueur de l’édition 2022 prendra le temps nécessaire pour se rétablir. Il devrait débuter sa saison sur l’Ename Samyn Classic le 3 mars.

Wout van Aert :

« C’est évidemment un coup dur pour moi de rater ma première course, après m’être préparé tout l’hiver pour la saison des classiques. Nous avons fait un bon stage d’entraînement en Sierra Nevada et je me sentais vraiment en pleine forme. Malheureusement, c’est aussi la période de l’année où l’on tombe facilement malade. Je reste optimiste quant à mon ressenti à l’entraînement et je suis confiant de pouvoir bientôt reprendre la compétition. Mais pas ce samedi. »