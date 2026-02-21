Pour renforcer la sécurité coureurs, l’UCI lance un appel à manifestations d’intérêt pour le développement d’équipements de protection.

Lors de la dernière réunion de son Comité Directeur, les 29 et 30 janvier, l’Union Cycliste Internationale (UCI) avait décidé de lancer un appel à manifestations d’intérêt portant sur le développement d’équipements de protection des coureurs des pelotons masculins et féminins, afin de renforcer leur sécurité en cas de chute. Déjà en contact avec plusieurs acteurs du secteur, l’UCI souhaite élargir la démarche au plus grand nombre possible de fabricants et d’instituts travaillant sur le développement d’airbags et de vêtements techniques pour cyclistes.

Les objectifs de cette initiative sont les suivants :

concernant les systèmes d’airbags : définir un cadre clair et des normes adaptées pour permettre le développement et l’intégration de tels dispositifs dans la pratique cycliste (compétition et entraînement) ;

concernant les vêtements techniques : étudier l’intégration de solutions d’airbags dans les tenues et identifier des pistes visant à renforcer la protection offerte par les textiles.

Pour l’UCI, il est essentiel de rassembler les différents acteurs concernés afin :

d’analyser la pertinence de ces équipements selon les disciplines ;

d’élaborer un cadre réglementaire définissant des standards clairs et pertinents pour le cyclisme en compétition ;

de favoriser un développement cohérent des dispositifs de protection, répondant à la fois aux besoins des coureurs et des équipes, et aux réalités industrielles des fabricants.

L’UCI invite tous les acteurs concernés à manifester leur intérêt d’ici au 15 mars 2026 via le formulaire suivant : https://wkf.ms/4sSpdhn. Ce formulaire est également disponible dans la section Équipement du site internet de l’UCI. Une large consultation, sous la forme de groupes de travail pour chacun des sujets, sera ensuite organisée au cours de l’année 2026 avec les acteurs qui auront répondu à cet appel ainsi que des experts indépendants. Pour l’UCI et les parties prenantes réunies au sein de SafeR – la structure dédiée à la sécurité dans le cyclisme sur route masculin et féminin –, l’amélioration continue de la sécurité des coureurs demeure une priorité.