Mathieu van der Poel (Alpecin – Premier Tech) a remporté, ce samedi, la 81ème édition de l’Omloop Het Nieuwsblad, course qui lance traditionnellement la campagne des classiques. La course s’est décantée à 45 kilomètres de l’arrivée, dans le Molenberg, après la chute de Rick Pluimers (Tudor Pro Cycling Team) au pied de la bosse.

Van der Poel le funambule ! Une agilité exceptionnelle et le Néerlandais évite la chute dans le Molenberg ! Regardez l’Omloop Het Nieuwsblad sur Eurosport et HBO Max #OHN26 #LesRP pic.twitter.com/fexQWJzBL0 — Eurosport France (@Eurosport_FR) February 28, 2026

Mathieu van der Poel parvient à éviter la chute de justesse. On retrouve trois hommes en tête au sommet avec Florian Vermeersch (UAE Team Emirates – XRG), Tim van Dijke (Red Bull Bora-Hansgrohe) et Van der Poel. Après avoir repris les écahppés, Mathieu van der Poel s’envole vers la victoire dans les pentes du mur de Grammont. Le Néerlandais s’impose en solitaire dès sa première course de la saison. Il devance Florian Vermeersch et Tim van Dijke. Christophe Laporte (Visma | Lease a Bike) prend la 4ème place.

Van der Poel s’envole dans le mur de Grammont ! Regardez l’Omloop Het Nieuwsblad sur Eurosport et HBO Max #OHN26 #LesRP pic.twitter.com/32me30lgU7 — Eurosport France (@Eurosport_FR) February 28, 2026

Le classement de l’Omloop Het Nieuwsblad 2026

Mathieu van der Poel Tim van Dijke Florian Vermeersch

