Malgré le forfait de Wout van Aert, plusieurs grands noms du peloton seront au départ de l’Omloop het Nieuwsblad ce samedi, pour lancer la campagne des classiques.

La saison des classiques commence ce samedi avec la 81ème édition de l’Omloop Het Nieuwsblad. Créée en 1945, la course fait partie du calendrier UCI World Tour. L’an dernier, Søren Wærenskjold (Uno-X Mobility) s’était imposé au sprint devant Paul Magnier (Soudal Quick-Step) et Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck). Cette année, ces trois coureurs seront de nouveau au départ, tout comme Mathieu van der Poel (Alpecin- Premier Tech), Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) ou encore Arnaud De Lie (Lotto Cycling Team). Malade, Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike) a déclaré forfait.

Le palmarès de l’Omlooop het Nieuwsblad

Le parcours de l’Omlooop het Nieuwsblad 2026

Gand -> Ninove (207,6 km)

Les favoris de l’Omlooop het Nieuwsblad 2026













Mathieu van der Poel (Alpecin – Premier Tech) ★★★★★





Paul Magnier (Soudal Quick-Step) ★★★★





Tim Wellens (UAE Team Emirates – XRG) ★★★★













Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) ★★★★





Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike) ★★★





Biniam Girmay (NSN Cycling Team) ★★★





Christophe Laporte (Team Visma | Lease a Bike) ★★★





Jasper Philipsen (Alpecin – Premier Tech) ★★





Arnaud De Lie (Lotto-Intermarché) ★★













Søren Wærenskjold (Uno-X Mobility) ★





Jordi Meeus (Red Bull Bora-Hansgrohe) ★





Mathias Vacek (Lidl-Trek) ★





Tobias Lund Andresen (Décathlon CMA CGM) ★





La startlist de l’Omlooop het Nieuwsblad 2026

Data powered by FirstCycling.com

Comment suivre l’Omlooop het Nieuwsblad 2026 à la TV ?

L’Omloop het Nieuwsblad 2026 sera à suivre en dirrect sur Eursoport et sur la plateforme l’Équipe live.