Lotte Claes (Arkéa – B&B Hotels Women) a remporté, ce samedi, la 20ᵉ édition de l’Omloop Het Nieuwsblad Femmes. Dans le final, Aurela Nerlo (Winspace Orange Seal) et Lotte Claes distancent leurs rivales dans l’échappée et vont se disputer la victoire à Ninove, alors que le peloton a laissé trop de temps aux femmes de tête. À 31 ans, Lotte Claes décroche sa première victoire chez les professionnels devant Aurela Nerlo. Demi Vollering (FDJ-Suez) complète le podium, après avoir accéléré dans le Mur de Grammont en compagnie de Puck Pieterse (Alpecin-Fénix). Lorena Wiebes (Team SD Worx – Protime) règle le sprint du peloton et prend la 5ᵉ place.

Le classement de l’ Omloop Het Nieuwsblad Femmes 2025

