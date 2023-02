Première course sous les couleurs de la Jumbo-Visma et première victoire pour Dylan van Baarle ! Le Néerlandais s’est imposé en solitaire sur cette 78ème édition de l’Omloop Het Nieuwsblad. Van Baarle est parti à près de 40 kilomètres de l’arrivée en compagnie de Jonathan Milan (Bahrain-Victorious), Florian Vermeersch (Lotto-Dstny) et d’un rescapé de l’échappée, Mathis Le Berre (Arkéa-Samsic). Dans le Mur de Grammont, Van Baarle lâche ses concurrents et s’envole seule vers la victoire. Derrière, quatre coureurs (De Lie, Wellens, Mohoric et Laporte) ont tenté de revenir, en vain. Arnaud De Lie (Lotto-Dstny) prend la deuxième place devant Christophe Laporte qui monte sur la troisième marche du podium.

Le classement de l’Omloop Het Nieuwsblad