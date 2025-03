Søren Wærenskjold (Uno-X Mobility) a remporté, ce dimanche, la 80ᵉ édition de l’Omloop Het Nieuwsblad, qui ouvre la saison des classiques. Dans le Molenberg, l’équipe Alpein-Deceuninck accélère et provoque plusieurs cassures dans le peloton. Wout van Aert et plusieurs favoris sont piégés, mais parviennent finalement à rentrer. À 10 kilomètres de l’arrivée, Stefan Küng (Groupama-FDJ) tente d’y aller seul, mais le Suisse est finalement repris sous la flamme rouge après un bel effort en solitaire. C’est finalement Søren Wærenskjold qui s’impose au sprint devant Paul Magnier (Soudal Quick-Step) et Japser Philipsen (Alpecin-Deceuninck).

Wow! Søren Wærenskjold wins Omloop Nieuwsblad 2025. Super close battle between him and Paul Magnier! Massive result for Uno-X 🇳🇴 #OHNMenhttps://t.co/Ls3hmzmRmy pic.twitter.com/H387FqvaPL — Eemeli (@LosBrolin) March 1, 2025

Le classement de l’Omloop Het Nieuwsblad 2025

Søren Wærenskjold Paul Magnier Jasper Philipsen

Results powered by FirstCycling.com