Paul Magnier (Soudal Quick-Step) a remporté, ce mercredi, la 1ʳᵉ étape de l’Étoile de Bessèges 2025. Après avoir parfaitement géré la montée finale, le Français s’est imposé en puncheur à Bellegarde. Il devance Jordi Meeus (Red Bull Bora-Hansgrohe) et Marijn van den Berg (EF Education-EasyPost). Comme en 2024, Magnier lance sa saison par une victoire et s’empare de la tête du classement général. L’un des grands favoris du jour, Arnaud De Lie (Lotto Cycling Team) prend la 7ᵉ place.

