Paul Magnier (Soudal Quick-Step) a remporté le Trofeo Ses Salines – Felantix, deuxième manche du Challenge de Majorque. Au terme des 181,2 km de course pour relier Ses Salines à Felanitx, c’est un sprint massif qui a eu lieu. Les derniers kilomètres de course ont été très nerveux dans le peloton avec beaucoup de vagues. Parfaitement placé dans le dernier virage dans la roue de son coéquipier Luke Lamperti, Paul Magnier crée la surprise et s’impose au sprint. À 19 ans seulement, le Français décroche la victoire pour sa toute première course sous les couleurs de l’équipe World Tour de la Soudal Quick-Step. Paul Magnier s’impose devant Alberto Dainese (Tudor Pro Cycling Team) et Luke Lamperti (Soudal Quick-Step).

Le classement du Trofeo Ses Salines – Felantix