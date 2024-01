Simon Carr (EF Education-EasyPost) a remporté le Trofeo Calvia, première manche du Challenge de Majorque. À plus de 70 kilomètres de l’arrivée, l’équipe UAE Team Emirates lance la course de loin avec l’attaque de Marc Soler puis de Brandon McNulty, accompagnés d’Alexander Vlasov (Bora-Hansgrohe). Soler ne parvient pas à suivre le rythme et on retrouve un trio en tête de course avec McNulty, Vlasov et Simon Carr, échappé depuis les premiers kilomètres de course. À 4 kilomètres de l’arrivée, Brandon McNulty est victime de crampes et lâche prise. Aleksandr Vlasov en profite pour accélérer, mais Simon Carr parvient à revenir au bout de l’effort. Le Britannique s’impose au sprint devant Aleksandr Vlasov. Brandon McNulty complète le podium. Premier Français, Hugo Page (Intermarché-Wanty) termine 8ᵉ.

Le classement du Trofeo Calvia