Lennert Van Eetvelt (Lotto Dstny) a remporté le Trofeo Serra Tramuntana, troisième manche du Challenge de Majorque. À une cinquantaine de kilomètres de l’arrivée, l’équipe EF Education-EasyPost accélère dans le Col de Soller et se retrouve en surnombre avec quatre hommes dans le groupe de tête. Dans la dernière ascension du jour, le Coll de Puig Major, Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe) accélère à son tour avec Brandon McNulty (UAE Team Emirates) et Lennert Van Eetvelt. 2ᵉ l’an dernier, Van Eetvelt s’impose au sprint devant Vlasov et McNulty, déjà battus par Simon Carr sur le Trofeo Clavia, il y a deux jours. À 22 ans, le Belge signe sa deuxième victoire chez les professionnels.

Le classement du Trofeo Serra Tramuntana