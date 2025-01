Florian Stork (Tudor Pro Cycling Team) a remporté, ce vendredi, le Trofeo Serra Tramuntana, troisième manche du Challenge de Majorque 2025. La pluie a rendu la course encore plus difficile qu’elle ne l’était avec la descente du Coll de Sóller très glissante. Antonio Morgado (UAE Team Emirates – XRG) ouvrait la route en solitaire, mais a finalement décidé de se relever pour attendre le groupe de poursuivants à une dizaine de kilomètres de l’arrivée. À 3 kilomètres de la ligne, Florian Stork, coéquipier de Marc Hirschi, anticipe et file seul vers la victoire. L’Allemand de 27 ans s’impose en solitaire sur ce Trofeo Serra Tramuntana devant Martin Marcellusi (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè) et Markus Hoelgaard (Uno-X Mobility). Stork décroche sa première victoire chez les professionnels.

🏆El ciclista alemán Florian Stork (Tudor) ha sido el vencedor de la etapa 3 del @ChallengeMca (Trofeo Serra de la Tramuntana) con final en la localidad de Selva. pic.twitter.com/ojqIAIlRei — Teledeporte (@teledeporte) January 31, 2025

Le classement du Trofeo Serra Tramuntana 2025

Florian Stork Martin Marcellusi Markus Hoelgaard

