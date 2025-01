Marc Hirschi (Tudor Pro Cycling Team) a remporté, ce dimanche, la 41ᵉ édition de la Classique de Valence. Pour sa première course sous les couleurs de l’équipe Tudor, le Suisse a battu Christian Scaroni (XDS Astana Team) au sprint. Vainqueur de la Ruta de la Cerámica la veille, Antonio Morgado (UAE Team Emirates – XRG) complète le podium. À 26 ans, Hirschi débute sa nouvelle aventure avec la Tudor de la meilleure des manières et décroche sa 24ᵉ victoire chez les professionnels.

#Replay 🎥 / #ClassicaCV1969 🇪🇸

Déjà une victoire pour Tudor avec le succès de 🇨🇭 Marc Hirschi (TUD). Il devance 🇮🇹 Christian Scaroni (XAT).

pic.twitter.com/5zBK2cLYyN — Renaud Breban (@RenaudB31) January 26, 2025

Marc Hirschi :

« Je me suis senti bien toute la journée : le plan était de faire la dernière montée en solo, mais le rythme était déjà très élevé et mes jambes ne me le permettaient pas, alors j’ai suivi mon rythme et je les ai rattrapés au sommet. Je savais que j’avais un bon sprint, alors je suis resté calme. Cela a parfaitement fonctionné et je suis vraiment content de remporter ma première victoire sous le maillot Tudor. Je me suis bien entraîné cet hiver, mais la première course est toujours spéciale, on ne sait jamais vraiment où l’on en est. J’attends maintenant avec impatience la semaine prochaine à Majorque où nous avons une équipe solide. »

Le classement de la Classique de Valence 2025

Marc Hirschi Christian Scaroni Antonio Morgado

