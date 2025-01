Antonio Morgado (UAE Team Emirates – XRG) a remporté, ce samedi, la 2ᵉ édition du Gran Premio Castellón – Ruta de la Cerámica. Dans la descente finale, six coureurs s’extirpent du peloton avec Morgado et Covi (UAE Team Emirates – XRG), Champoussin et Scaroni (XDS Astana Team), Eric Antonio Fagúndez (Burgos Burpellet BH) et Davide Formolo (Movistar Team). Morgado lance le sprint et s’impose en puncheur à Onda. Il devance Eric Antonio Fagúndez et Clément Champoussin.

BOOOOM!!! What a sprint! Antoniooooo Morgado takes the win at #GranPremioCastellon 2025 🔥 Morgadomania is officially underway!https://t.co/Yf5soM8Idn pic.twitter.com/p3WX59LH53 — Eemeli (@LosBrolin) January 25, 2025

Le classement de la Ruta de la Cerámica 2025

Antonio Morgado Eric Antonio Fagúndez Clément Champoussin

Results powered by FirstCycling.com