Michael Matthews (Jayco-AlUla) a remporté la première édition de la Ruta de la Cerámica – Gran Premio Castellón. À 14 kilomètres de l’arrivée, dans la descente finale, Alex Baudin (Decathlon AG2R La Mondiale Team) anticipe et passe à l’offensive. Le jeune coureur français est finalement repris à 2 kilomètres de l’arrivée par le peloton, emmené par la Lotto Dstny et la Movistar. Dans le sprint final, en montée, Michael Matthews fait parler son explosivité et s’impose dans les rues d’Onda. L’Australien devance Pierre Gautherat (Decathlon AG2R La Mondiale) et Alex Aranburu (Movistar Team). Après les titres de champion d’Australie de Luke Plapp et la victoire de Dylan Groenewegen ce samedi sur la Classique de Valence, la Jayco-AlUla compte déjà quatre victoires cette saison.

