En ouverture de la saison 2024 en Europe, Dylan Groenewegen (Jayco-AlUla) a remporté la Classique de Valence. Dans la première partie de course vallonnée, une belle échappée de 16 coureurs se forme avec la présence de Rémy Rochas (Groupama-FDJ) ou encore trois coureurs de l’équipe Décathlon AG2R La mondiale (Baudin, Retailleau, Touzé). Mais le peloton veille au grain et reprend les derniers fuyards à 15 kilomètres de l’arrivée. Dans les rues de Valence, Dylan Groenewegen fait parler sa pointe de vitesse et s’impose devant Bryan Coquard (Cofidis) et Tim Torn Teutenberg (Lidl – Trek Future Racing).

Le classement de la Classique de Valence