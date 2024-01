7ᵉ au classement UCI par équipe la saison dernière, la Groupama-FDJ tentera de rééditer cette performance en 2024. Voici la présentation de l’équipe.

7ᵉ en 2022 et en 2023, la Groupama-FDJ truste le haut du classement UCI par équipe ces deux dernières saisons. L’an dernier, l’équipe avait un transfert 100% interne en recrutant sept coureurs de l’équipe Continental. En 2023, l’équipe a également perdu deux coureurs emblématiques : Arnaud Démare, parti à la mi-saison, et Thibaut Pinot, qui a pris sa retraite. L’équipe dirigée par Marc Madiot a changé de partenaire cycle. Après plus de 20 ans de collaboration avec Lapierre, la Groupama-FDJ a signé un nouveau partenariat avec Wilier. En 2024, David Gaudu aura le rôle de leader sur les Grands Tours. Stefan Küng et Valentin Madouas seront les cartes maitresses sur les classiques tandis que Romain Grégoire tentera de franchir un cap sur les courses World Tour.

Les coureurs clés : David Gaudu, Romain Grégoire, Valentin Madouas, Stefan Küng.

Les recrues de la Groupama-FDJ :

7 coureurs ont rejoint l’équipe cette année. 2ᵉ du Tour du Guangxi en fin de saison dernière, Rémy Rochas sera un renfort de poids. Cyril Barthe, Clément Russo, Eddy Le Huitouze ou encore Marc Sarreau ont également rejoint la formation. Matthew Walls arrive de la Bora-Hansgrohe et sera le sprinter principal de l’équipe avec Paul Penhoët. Sven Erik Bystrøm apportera toute son expérience à l’effectif cette année.

Les vélos de la Groupama-FDJ :

Les coureurs de la formation Groupama-FDJ conserveront le même maillot que celui utilisé en 2023. Ils rouleront sur des Wilier Filante SLR et le Turbine SLR lors des contre-la-montre.

Les 27 coureurs de la Groupama-FDJ en 2024 :