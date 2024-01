Après trois saisons délicates, la dsm-firmenich PostNL tentera de remonter au classement UCI avec l’arrivée de Fabio Jakobsen notamment.

Depuis 2021 et l’arrivée de dsm comme partenaire titre, l’équipe dsm-firmenich PostNL a dégringolé au classement UCI. Fin 2022, la formation néerlandaise est parvenue à rester en World Tour grâce à son excellente saison 2020. Sur la période 2023-2025, l’équipe occupe actuellement la 18ᵉ place du classement UCI par équipe, soit la dernière place requise pour garder la licence World Tour. Depuis le 1ᵉʳ janvier, l’équipe est devenue la dsm-firmenich PostNL. Cette saison, Romain Bardet sera aligné sur le Giro et le Tour de France, pour ce qui pourrait être la dernière saison de sa carrière.

Les recrues de la dsm-firmenich PostNL

Fabio Jakobsen est la recrue phare de la dsm-firmenich PostNL. À 27 ans, le sprinter néerlandais aura la lourde responsabilité de marquer de nombreux points UCI et de permettre à l’équiper de remonter au classement par équipe. Après six saisons chez Arkéa-Samsic, Warren Barguil est de retour chez dsm-firmenich PostNL. Le Breton avait connu la meilleure saison de sa carrière au sein de la structure en 2017. L’équipe néerlandaise a également signé Bram Welten, Timo Roosen ou encore trois jeunes de l’équipe développement. Du côté des départs, Lorenzo Milesi, Alberto Dainese, Andreas Leknessund ou encore San Welsford vont découvrir une nouvelle équipe cette année.

Les coureurs clés : Fabio Jakobsen, Romain Bardet, Warren Barguil.

Le maillot de l’équipe dsm-firmenich PostNL

L’équipe a présenté son nouveau maillot bleu et blanc, avec ses deux bandes distinctives Keep Challenging qui ont pris une couleur orange pour 2024 et les années qui viennent.

Le vélo de la dsm-firmenich PostNL

Les coureurs de la dsm-firmenich PostNL rouleront sur des Scott Foil RC, équipés en Shimano Dura-Ace Di2.

Les 28 coureurs de la dsm-firmenich PostNL 2024