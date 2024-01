Chaque saison, Ineos Grenadiers semble perdre du terrain face aux armadas UAE et Visma. En sera-t-il de même en 2024 ? Voici la présentation de l’équipe.

4ᵉ au classement UCI la saison dernière, la formation Ineos Grenadiers ne domine plus le cyclisme comme il y a quelques années. L’équipe britannique n’a d’ailleurs plus remporté de Grand Tour depuis le Giro 2021 et la victoire d’Egan Bernal. En 2023, Geraint Thomas n’est pas passé loin sur le Tour d’Italie, mais a été détrôné par Primoz Roglic à l’issue du contre-la-montre finale sur les pentes du Monte Lussari. Depuis janvier 2022 et un grave accident à l’entraînement, Egan Bernal est loin de son meilleur niveau. Le vainqueur du Tour de France en 2019 tentera de jouer à nouveau les premiers rôles en 2024. 5ᵉ du dernier Tour de France en ayant remporté une étape, Carlos Rodriguez semble être la meilleure carte d’Ineos sur les Grands Tours. À 22 ans, l’Espagnol sera de nouveau aligné sur la Grande Boucle l’été prochain avec Thomas Pidcock, qui voudra, lui aussi, réaliser un bon classement général.

Les recrues d’Ineos Grenadiers

Quatre coureurs vont renforcer l’effectif de l’équipe en 2024. Les jeunes prometteurs Andrew August, Américain de 18 ans, vainqueur du Tour du Valromey chez les juniors, et Theodor Storm, Danois de 18 ans, 5ᵉ des derniers championnats du monde juniors à Glasgow. À 28 ans, Oscar Rodríguez a lui signé pour trois saisons avec la formation britannique. Après quatre ans en demi-teinte chez Jumbo-Visma, Tobias Foss sera l’un des principaux renforts de l’équipe. Le vainqueur du Tour de l’Avenir en 2019 et champion du monde du CLM en 2022, voudra se relancer chez Ineos Grenadiers.

Le maillot d’Ineos Grenadiers

En 2024, Gobik remplace Bioracer et va fournir le maillot de l’équipe Ineos Grenadiers, qui oscille entre le orange et le noir.

Le vélo d’Ineos Grenadiers

Les coureurs de l’équipe rouleront sur des Pinarello Dogma F, aux couleurs du maillot 2024.

Les 29 coureurs de l’équipe Ineos Grenadiers pour 2024 :