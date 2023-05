Une Victoire Éclatante Pour Roglič

Primož Roglič (Jumbo-Visma) a fait sensation en remportant l’étape 20 du 106e Giro d’Italia, un contre-la-montre Tudor de 18,6 km entre Tarvisio et Monte Lussari. Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) et João Pedro Gonçalves Almeida (UAE Team Emirates) ont respectivement terminé deuxième et troisième. Primož Roglič (Jumbo-Visma) devient le nouveau détenteur du maillot rose. Thibaut Pinot prend la 5e place et intègre le Top-5 du général final de ce 106e Giro d’italia !

Résultats de l’étape

1 – Primož Roglič (Jumbo-Visma) – 18.6 km en 44’23″, vitesse moyenne de 25,145 km/h

2 – Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) à 40″

3 – João Pedro Gonçalves Almeida (UAE Team Emirates) à 42″

Classement Général

1 – Primož Roglič (Jumbo-Visma)

2 – Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) à 14″

3 – João Pedro Gonçalves Almeida (UAE Team Emirates) à 1’15 »

Les Mots Du Vainqueur : Primoz Roglic

À peine descendu de son vélo, le vainqueur de l’étape et nouveau détenteur du Maglia Rosa, Primoz Roglic, a déclaré : « C’est incroyable. C’est formidable. Ma chaîne a déraillé mais je l’ai remise. J’aurais pu tout perdre, mais c’est une partie du jeu. La foule m’a donné quelques watts supplémentaires et j’ai profité de l’atmosphère et de l’énergie autour de l’événement. Il reste un jour. Le parcours est un peu technique. Ce n’est pas fini tant que ce n’est pas fini, mais ça s’annonce bien. »

S’exprimant en conférence de presse, le vainqueur de l’étape et nouveau Maglia Rosa Primož Roglič a déclaré: « Cinq jours après ma deuxième chute dans le Giro, j’ai encore eu un peu de mal mais j’ai continué à me battre. J’ai encore quelques douleurs, mais aujourd’hui j’avais les jambes pour gagner et ça s’est bien passé. J’ai réussi grâce à ce public. Je n’oublierai jamais le soutien de tous ces gens. Ma chaîne a lâché mais je l’ai remise en place et cela m’a permis de me reposer un peu. J’ai dû redémarrer. Évidemment, j’avais de quoi tenir et j’ai eu la chance que quelqu’un soit là pour me pousser parce que c’était très raide. J’ai eu la chair de poule et les larmes aux yeux en voyant tous ces gens qui m’encourageaient. Le résultat m’importait peu. Je suis incroyablement fier d’être le coureur pour lequel ils sont venus ici ».